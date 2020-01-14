В Пензенской области 15 струдотрядов отправятся в социальный марафон

В Пензе 15 января в 14:00 от Дома молодежи будет дан старт Областного зимнего социального марафона «Мы — патриоты великой страны» (0+). Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По данным областного минобра, в марафоне примут участие 15 студенческих отрядов, они направятся по 11 маршрутам. Студенты посетят более 50 населенных пунктов Городищенского, Башмаковского, Колышлейского, Шемышейского, Никольского, Наровчатского, Пензенского, Белинского, Камешкирского, Каменского, Кузнецкого и Неверкинского районов.

Студенты помогут благоустроить школьные территории, посетят ветеранов, устроят развлекательные программы для учащихся, тренинги для старшеклассников.

Также в конце февраля пройдет Межрегиональный социальный марафон при участии студентов из других региональных отделений Приволжского федерального округа. Общее число участников двух марафонов составит более 300 человек.