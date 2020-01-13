Пензенские хозяева пумы Месси завели нового необычного питомца

В Пензе у владельцев пумы Месси появилось новое животное из дикой природы. Об этом они рассказали на своей странице в Instagram.

«Знакомим вас с нашим новым любимцем — гепардом Ичель! Ей 10 лет, родилась она 1 января 2010 года в Кении. В возрасте пяти лет Ичель была привезена в Россию, где выступала в цирке известной дрессировщицы гепардов Дарьи Костюк. Так вышло, что Ичель была взята в номер на смену погибшему гепарду, и группа из остальных животных ее не приняла. Было решено вывести ее из номера и какое-то время Ичель жила в вольере, пока однажды мы не познакомились с Дарьей.

Она узнала о Сашиной мечте, видела, как мы живем и занимаемся с Месси. В канун Нового года Даша сделала такой подарок и передала Ичель нам, чтобы девочка жила в такой же заботе и любви, как Месси. Потребуется время и терпение, чтобы Ичель привыкла к нам и стала доверять, но мы сделаем все для этого», — написала хозяйка пумы.

Напомним, семейная пара воспитывает Месси уже несколько лет. Пензенцы ведут страничку пумы в Instagram, которая пользуется популярностью. На аккаунт подписаны даже звезды, например, певица Анна Седокова. Звезда недавно приезжала в город и познакомилась с животным лично.