Закрытие новогодней кампании в Пензе
Фестиваль «Спасские вечера» 11 января в Пензе
В Пензе впервые будет запущено мобильное приложение управляющей компании
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Пензенца возмутила начинка граната
В центре Пензы жестко столкнулись две легковушки
В Арбеково под мостом застряла ГАЗель
В Пензе иномарка впечаталась в грузовик
Певица Ольга Орлова помогает пострадавшему в Пензе псу
В Ахунах «Нива» вылетела на тротуар. ВИДЕО
В Пензе фура оказалась заложником железнодорожного моста
В Дальнем Арбеково маршрутка попала в ДТП
Аккаунт Белозерцева в «ОК» назвали одним из самых живых среди страничек глав регионов
Маленькая героиня. Пензенцы рассказали о собаке, которая пережила жуткую боль

Под Нижним Ломовом произошло массовое ДТП. ФОТО

13 января в 17:24 254 просмотра

В Пензенской области на трассе столкнулись четыре машины. Фотографии с места жесткого ДТП появились в Сети.

По информации очевидца, который опубликовал снимки в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», авария случилась на трассе М-5 «Урал», не доезжая до города Нижний Ломов. Столкнулись четыре авто: три большегруза и одна легковушка.

На кадрах видно, что машины получили сильные механические повреждения. Кабина одной из фур превратилась в груду металла, запчасти раскиданы по проезжей части.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Осторожность и аккуратность при вождении поможет избежать ДТП.

Фотография: скриншот - https://vk.com/autonom58?w=wall-106354828_50894

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...