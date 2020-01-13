Под Нижним Ломовом произошло массовое ДТП. ФОТО

В Пензенской области на трассе столкнулись четыре машины. Фотографии с места жесткого ДТП появились в Сети.

По информации очевидца, который опубликовал снимки в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», авария случилась на трассе М-5 «Урал», не доезжая до города Нижний Ломов. Столкнулись четыре авто: три большегруза и одна легковушка.

На кадрах видно, что машины получили сильные механические повреждения. Кабина одной из фур превратилась в груду металла, запчасти раскиданы по проезжей части.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Осторожность и аккуратность при вождении поможет избежать ДТП.