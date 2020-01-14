В Пензе прошел фестиваль «Спасские вечера. Рождественские встречи» (видео)

Фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» собрал около 3000 гостей. Он стал седьмым по счету и на этот раз был посвящен завершению работ по восстановлению главной святыни Пензенской области — Спасского кафедрального собора и Соборной площади. Гостям праздника предложили пройти квест «Дорога к храму».

Реконструкция Спасского кафедрального собора еще не завершилась, а это место уже объединяет людей и по праву является центром православной жизни не только Пензы, но и всей области. Выставку, ознаменовавшую завершение восстановительных работ на Соборной площади, назвали «Сердце Пензы». С ее торжественного открытия начался фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

«Здорово, что было принято решение проводить такие выставки. Они нужны для всех нас, для познания истории православной культуры, нашего края», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Здесь всегда очень много людей, хорошая проходимость. Это действительно центр, его сердце, поэтому, надеюсь, что данная фотовыставка станет для всех очень важной в том плане, чтобы мы больше узнавали об истории наших предков», — сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Он и губернатор стали первыми посетителями аллеи. На ней будут экспонироваться различные тематические выставки. Первая была посвящена истории возрождения Спасского кафедрального собора. Возведенный сразу же после основания Пензы в 1663 году, он пережил многое. Несколько веков постарались уместить в одну экспозицию. Снимки, которые хранились в частных коллекциях, впервые стали доступны всеобщего обозрения.

Каждая фотография снабжена QR-кодом. Его можно считать при помощи смартфона и получить доступ к аудиогиду, который расскажет подробно об истории создания снимка, событии или человеке, запечатленном на нем.

От прошлого собора — к его настоящему и будущему. Аллея стала одной из станций квеста «Дорога к храму». В 2020 году участникам «Спасских вечеров» предложили совершить самостоятельное путешествие по Соборной площади, чтобы увидеть, как преобразилось сердце Пензы. У колокольни всем раздавали карты станций. Посещать отмеченные площадки можно было в любом порядке, а пришедших все шесть ждала награда — экскурсия по Спасскому кафедральному собору.

«Непередаваемое чувство, это такое величие. Сердце радуется», — рассказала жительница Пензы Татьяна Науменко.

«Благодать такая, все здорово, красиво. Постоянно в храм хожу. Когда этот откроют, буду еще чаще посещать», — сказала жительница Пензы Галина Потогина.

До открытия осталось всего несколько месяцев. Уже завершается внутренняя отделка собора. Как только рабочие закончат укладывать пол, начнут устанавливать иконостас. Несколько десятков икон высотой от полутора до трех метров уже написаны.

«Думаю, к июню будем готовы, может, к концу мая. Для освящения собора был приглашен патриарх Московский и Всея Руси», — рассказал глава региона.

«Надеюсь, что служба на Пасху в 2020 году пройдет в этом соборе», — сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Храм восстанавливается исключительно на пожертвования. С 2010 года, как только началась реконструкция, сотрудники и руководители предприятий, бизнесмены и обычные верующие пожертвовали на благое дело колоссальные средства. Некоторых меценатов наградили благословенными архиерейскими грамотами за преемственность традиций пензенских благотворителей и вклад в дело восстановления главной православной святыни области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.