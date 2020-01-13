Московские байкеры организовали для пензенских ребят файер-шоу

Байкеры из подмосковного клуба «Белые вороны» в минувшие выходные посетили социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов под Пензой. Для воспитанников они провели мастер-классы и устроили настоящий новогодний праздник с играми и зимними забавами. Закончилось двухдневное пребывание гостей файер-шоу и фейерверком. Без катания на квадроциклах, конечно, тоже не обошлось.

Суровые байкеры всегда найдут управу даже на зиму, хотя по снегу закладывать виражи на мотоцикле не получилось, они все же показали детям, что такое драйв. Устойчивые квадроциклы сделали свое дело. Эти воспоминания надолго останутся с детьми, среди которых — инвалиды и сироты. О приключениях на скорости они вспоминали даже на яркой, байкерской елке.

Новогоднюю елку посвятили насущной теме — глобальному потеплению. В ходе представления «Белые вороны» раскрыли свой внутренний образ, по сюжету они были пиратами. Они надели повязки, а настоящие татуировки смешались с нарисованными.

С пензенскими детьми байкеры дружат с 2007 года. Сначала они приезжали к ним в нижнеломовский дом-интернат, а когда тот закрылся и ребят перевели в центр под Пензой, приехали в Кичкилейку. На праздник заглянули и давние друзья, которые теперь живут самостоятельно.

«Кому-то из нас тогда было четыре года, кому-то — семь лет, мне — восемь, а сейчас они показывают спектакли и шоу другим ребятам, а мы уже просто как друзья», — рассказала выпускница нижнеломовского дома-интерната для детей с физическими недостатками Кира Токмянина.

«Это новый центр соцреабилитации для детей и молодых инвалидов, он недавно открылся, прекрасно оснащен. Я знал, что байкеры очень веселые и позитивные, но существуют стереотипы, что это суровые люди с бородами на мотоциклах. Нет, у них очень сильное чувство милосердия, доброты и сострадания», — отметил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Хотя этой дружбе уже больше десяти лет и участники подмосковного мотоклуба хорошо знакомы с педагогами и не раз приходили на выручку самим воспитанникам, эта новая поездка дала уверенность новому поколению детей из социально-реабилитационного центра, что и у них есть своего рода старшие братья. В следующий раз байкеры приедут в Пензу ко Дню защиты детей, сообщает телеканал «Экспресс».