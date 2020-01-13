Пензенские школьники написали олимпиаду по русскому языку

В Пензе школьники приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку. Она стала второй по счету и одной из самых массовых. Проверить свои знания решили около 100 старшеклассников со всей Пензенской области.

Юные знатоки великого и могучего встретились на региональном этапе всероссийской школьной олимпиады. Она стала одной из самых массовых. Продемонстрировать, а заодно и проверить полученные знания, вызвались 90 старшеклассников. До этого они уже успешно справились со школьным и муниципальным этапами.

Материалов, которые можно найти в школьных учебниках, для победы недостаточно. Необходимо владеть дополнительными знаниями из области языковедения, а также уметь размышлять, анализировать. На это и делает ставку большинство олимпиадников.

То, что на олимпиады по русскому год от года заявляется все больше участников, рады и педагоги, и чиновники от образования.

«Стараюсь говорить правильно, но не всегда получается. Знание русского языка и то, как говорят взрослые, перенимают дети. Поэтому прошу, говорите без ошибок», — призвал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Победители регионального этапа получат возможность заявить о себе на всероссийском уровне. Успех знатоков русского языка будет учтен и при поступлении в вузы, сообщает телеканал «Экспресс».