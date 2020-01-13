Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали пензенцам, как действовать в ЧС (видео)

В стране теряются до 300 человек в день. Такая пугающая статистика МЧС России не меняется уже более десяти лет. Причем в последние годы чаще всего люди пропадают не в лесу, а в больших городах. Основную часть пропавших, более 80%, все-таки находят. В этом заслуга и отряда «Лиза Алерт». К тому же, волонтеры не только занимаются поиском пропавших, но и обучают, как правильно действовать в экстренных ситуациях.

Помещения библиотеки имени Лермонтова на несколько часов условно превратились в места, где чаще всего теряются дети. А ведь это не только лес, как принято считать. Ребенок может заблудиться по дороге домой или в больших зданиях, таких как театр, вокзал или торговый центр.

Квест «Безвредные советы» провел поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Буквально каждый день на его «горячую линию» поступают заявки на поиск детей, которые вовремя не вернулись домой из школы или с лыжной прогулки. Чаще всего такое случается, потому что родители не смогли объяснить ребенку, насколько важно знать информацию о себе и своих родных.

«Совсем маленькие зачастую даже не могут свой номер телефона сообщить, чтобы позвонить. Они не помнят или забывают свою фамилию, как зовут родителей и прочие моменты, которые помогают в экстренной ситуации не растеряться и правильно себя вести, мы все это прорабатываем», — рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.

Специалисты отмечают, малыши до шести лет могут запомнить все необходимые правила при условии, что их будут учить в игровой форме.

«Пытаемся привлечь как можно больше людей, потому что предупредить, как известно, проще, чем потом искать, поэтому проведение таких мероприятий позволяет гражданам заранее узнать что-то, объяснить детям, проговорить уроки дома, которые мы здесь преподносим», — сказал инструктор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Михаил Чернов.

Пока ребята проходили квест, родителям читали лекцию о том, что нужно делать, чтобы дети не терялись, а также как себя вести, если это все же произошло. Среди слушателей был и сотрудник МЧС Вячеслав Морозов.

«Мне и как родителю, и по долгу службы было интересно. Знаком с работой отряда «Лиза Алерт». ГУ МЧС России по Пензенской области взаимодействует с ним. Он очень достойно и грамотно организует поиск людей», — отметил он.

В квесте приняли участие около 200 взрослых и детей. Такие встречи отряд «Лиза Алерт» организует два раза в год. Следующую планируют провести в мае (0+), сообщает телеканал «Экспресс».