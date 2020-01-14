Пензенцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности (видео)

За 12 дней нового года на территории Пензенской области произошел 51 пожар. В огне погибли десять человек, двое получили серьезные травмы. Наибольшее число происшествий — семь, случилось в минувшие выходные.

Не заметив утечку газа, жители дома в Кузнецке лишились единственного жилья. Теперь семья с детьми вынуждена переселиться к родственникам. С начала 2020 огонь оставил без квартир и домов несколько десятков пензенцев, а кто-то лишился и самого дорого — жизни.

«В селе Потьма Мокшанского района на улице Парижской сгорел частный деревянный дом площадью 60 квадратных метров, в котором погиб мужчина, хозяин строения 1937 года рождения. Также серьезный пожар произошел в Кузнецке на улице Дуванной, там сгорел частный дом площадью 120 квадратных метров, и в Пензе на проезде Германа Титова, 1 в производственном здании выгорело 50 квадратных метров площади», — рассказала начальник отдела информации, связей с общественностью ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, курение в постели, аварийное состояние спецоборудования. Частенько в холодный период жители пытаются отопить дома всеми возможными способами, подключая к изношенным электросетям сразу несколько обогревателей.

«Уважаемые жители Пензенской области, соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности, не перегружайте электропроводку, следите за печным отоплением, не оставляйте без присмотра электро- и газовое оборудование», — призвал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владислав Пензин.

Сотрудники МЧС напоминают: в случае обнаружения возгорания, следует немедленно сообщить о происшествии по номерам 112 или 01, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.