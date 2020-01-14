Пензенским журналистам впервые вручили нагрудные знаки (видео)

В Пензенской области в газетах трудятся множество журналистов. Своим главным сокровищем и козырем в конкурентной борьбе, например, с интернет-СМИ, они называют основательность печатного слова и то, что свои истории они рассказывают через людей и для них. В связи с праздником в 2020 году пензенским журналистам впервые вручили нагрудные знаки «Заслуженный журналист Пензенской области».

Восстановление пензенских святынь, экология, новое жилье для семей. В свой профессиональный праздник журналисты печатных изданий скромны. Главные полосы завтрашнего выпуска отвели самым актуальным событиям. Классика газетного формата предписывает строгость.

Ольга Бакунова в журналистике 35 лет. Своей самой большой гордостью называет «Бессмертный полк». В 2013-м впервые в Пензе акцию организовала редакция «Пензенской правды» и журналисты встали в первых рядах.

«Начинала работать в районной газете, это было в Никольске, прошла весь путь — от корреспондента до заведующего отделом, ответственного секретаря и редактора районной газеты, а потом переехала в областной центр и стала работать в Пензенской правде», — рассказала она.

Журналисты печатного слова подчеркивают, на них — особая ответственность. И, конечно больше всего в своей работе они ценят, когда их материалы помогают и меняют судьбу героев. На этот раз для пензенской журналистики тоже произошло историческое событие: в регионе впервые журналистов печатных СМИ наградили нагрудными знаками.

Звания заслуженного работника СМИ удостоились три человека. И это награждение, пожалуй, стало действительно особенным. Практически каждый, вспоминая специфику профессии, поделился своей историей.

Особое внимание было уделено ветеранам журналистики и теме ветеранов Великой Отечественной войны — в преддверии 75-й годовщины Победы. Новые инициативы в этом направлении готовят и районные газеты. Им, казалось бы, тяжелее всего перенести соперничество с интернетом, но для людей на селе газета остается практически единственным способом узнать новости о тех событиях, которые происходят рядом с ними. Своим принципиальным подходом журналисты называют, рассказывать обо всем через людей.

«Держу в руках первый номер 2020 года и он впервые вышел в цвете. Мы это сделали», — сказала главный редактор газеты «Сурские просторы» (12+) Ольга Сокова.

«Сегодня очень важно рассказывать о подвиге советского солдата, о пензенцах, которые в годы Великой Отечественной войны проявляли мужество. Это важно для молодежи», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Еще одним направлением, на котором глава призвал акцентировать работу газет, в том числе районных, — рассказывать о воплощении в жизнь национальных проектов и том, как они меняют жизнь людей.

На своем празднике журналисты, конечно, работали. Чтобы читатели смогли, пусть и в небольшой заметке, но увидеть тех, кто каждую неделю рассказывает о самом главном, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.