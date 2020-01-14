В Пензенской области за выходные произошло 12 ДТП

12 дорожно-транспортных происшествий с шестью погибшими. И это итоги только трех последних дней. Сотрудники пензенской Госавтоинспекции устанавливают истинные причины аварий и призывают участников дорожного движения к предельной осторожности и внимательности, чтобы таких трагических выходных больше не было.

Счет ДТП начался в минувшую пятницу. В Кузнецком районе девушка 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем Chevrolet Cruze, совершила наезд на двух пешеходов. Авария случилась в районе десяти вечера.

«В результате происшествия пешеход, мужчина 1986 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пешеход мужчина 1976 года рождения получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», — рассказал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Вечером 11 января на федеральной автомобильной дороге «Нижний Новгород-Саратов» столкнулись ВАЗ 12-й модели и Skoda Fabia. Иномаркой управляла женщина 1990 года рождения. В отечественной легковушке находились водитель 1974 года рождения и пассажир. От полученных травм они скончались. Автоледи после оказания медицинской помощи была отпущена. На следующий день на той же трассе погиб еще один человек. В результате столкновения автомобиля FAW с Mercedes скончалась пассажирка авто китайского производства, женщина 1984 года рождения.

«Пассажир автомобиля FAW, ребенок, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель после оказания медицинской помощи был отпущен», — прокомментировал Валентин Новоженцев.

Всего в период с 10 по 12 января в Пензенской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых шесть человек погибли и 16 получили ранения различной степени тяжести. В семи авариях пострадали пешеходы.

«Госавтоинспекция Пензенской области в очередной раз напоминает участникам дорожного движения, что световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенных дорогах и значительно снижают риск возникновения ДТП с их участием», — сказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Предельно внимательными должны быть и автолюбители. Им следует учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию, сбавлять скорость вблизи пешеходных переходов, а также контролировать ситуацию на обочинах, сообщает телеканал «Экспресс».