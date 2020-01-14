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Губернатор поручил построить крытый каток в Арбеково

14 января в 09:08 172 просмотра

В Пензе, по поручению губернатора Ивана Белозерцева, появится новый спортивный объект.

В 2020 году планируется предусмотреть в бюджете города средства на разработку проектно-сметной документации. В 2021-м начнется строительство объекта в рамках национального и регионального проектов «Спорт — норма жизни».

Каток должен появиться в микрорайоне Арбеково, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Меня очень радует, что среди пензенцев растет популярность спортивных занятий, особенно здорово, когда люди приходят в спорткомплексы целыми семьями. Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и укрепить здоровье», — сказал губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, новый спортивный объект позволит жителям самого густонаселенного микрорайона областного центра проводить свободное время с пользой.

Ранее мы писали, что спортивный объект должен появиться в районе улицы 65-летия Победы, предполагаемые сроки сдачи — в 2022 году.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/sport/208254/

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