В России хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров

Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок. Такой законопроект планируется внести на рассмотрение парламента предстоящей осенью, сообщают «Известия».

В кабмине считают, что нововведение будет способствовать экономическому росту страны. Любое послабление при проверках бизнеса всегда приветствуется, потому что из-за них предприниматели несут очень большие издержки.

Авторы инициативы предполагают, что сокращение численности населения трудоспособного возраста может оказаться трендом ближайших 10 лет, а рабочие кадры нужны стране сейчас.

Другие эксперты отмечают, что таким образом работы могут лишиться граждане РФ, труд которых обходится бизнесу дороже. Там добавили, что Россия сегодня занимает второе после США место по количеству нелегальных мигрантов.