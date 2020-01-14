На Западной поляне разбились две легковушки. ФОТО

В Пензе на Западной поляне утром 14 января произошла авария. О ней в Сети рассказал очевидец.

Фотографии с места происшествия появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста сообщил, что машины столкнулись примерно в 8:30 на улице Мира.

«Пробка», — добавил он.

Судя по снимкам, участниками ДТП стали «Волга» и Lada Kalina. По повреждениям можно предположить, что столкновение было лобовым. У обеих машин разбиты бамперы, а у Lada — смяло капот. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, им необходимо управлять машиной плавно, чтобы избежать заноса.