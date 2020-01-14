Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев

Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) ввести единые требования по габаритам, следует из ответа ведомства. В результате российские нормы перевозки животных в самолетах останутся без изменений, сообщают «Известия».

Таким образом, путешественникам придется изучать правила конкретной авиакомпании, чтобы избежать конфликтных ситуаций. У зарубежных перевозчиков также действуют разные нормы — это создает дополнительные стимулы для конкуренции, считают эксперты.

ООП также предлагало установить единые габариты ручной клади для всех авиакомпаний или сохранить прежнюю систему, но разрешить пассажирам превышать нормы авиакомпаний на 5 см (либо по длине, либо по ширине, либо по высоте). Вес при этом оставить прежний — 5 кг.

В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно. Нормы провоза устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета.

В салон можно также брать комнатных животных и служебных собак, но только с согласия перевозчика. Отмечается, что при этом вес животного не включается в норму бесплатного багажа, устанавливается авиакомпанией самостоятельно и оплачивается отдельно.

Сегодня у большинства отечественных перевозчиков максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 кг вместе с переноской.