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На пензенца завели дело после его выходки в Новый год

14 января в 09:40 192 просмотра

В Пензе расследуют уголовное дело по факту побоев росгвардейца. Подозреваемый — 34-летний местный житель.

Все произошло в новогоднюю ночь в парке около дома по улице Крондштадской. Примерно в четыре часа утра мужчина залез на установленную там сцену и мешал проведению мероприятия. Дежурившие сотрудники Росгвардии попросили пензенца угомониться, на это он разозлился.

Когда дебошир спустился вниз, представители власти попросили его проехать в отделение. В ответ на это мужчина стукнул одного из росгвардейцев головой в лицо, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.


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