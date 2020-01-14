На пензенца завели дело после его выходки в Новый год

Все произошло в новогоднюю ночь в парке около дома по улице Крондштадской. Примерно в четыре часа утра мужчина залез на установленную там сцену и мешал проведению мероприятия. Дежурившие сотрудники Росгвардии попросили пензенца угомониться, на это он разозлился.

Когда дебошир спустился вниз, представители власти попросили его проехать в отделение. В ответ на это мужчина стукнул одного из росгвардейцев головой в лицо, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.