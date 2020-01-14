В Пензенской области зарегистрировано 14 случаев гриппа

В Пензенской области за неделю зарегистрировано 1092 случая ОРВИ, из них в областном центре — 685.

Суммарная заболеваемость в области — ниже уровня эпидпорога на 54,4%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецком, Сосновоборском, Камешкирском, Лопатинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Земетчинском, Каменском, Наровчатском районах», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала эпидсезона было подтверждено 14 случаев гриппа.

Специалисты отмечают, что лучшей профилактикой гриппа является вакцинация. По состоянию на 9 января привито более половины населения региона.