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В Пензенской области зарегистрировано 14 случаев гриппа

14 января в 09:51 166 просмотров

В Пензенской области за неделю зарегистрировано 1092 случая ОРВИ, из них в областном центре — 685.

Суммарная заболеваемость в области — ниже уровня эпидпорога на 54,4%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецком, Сосновоборском, Камешкирском, Лопатинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Земетчинском, Каменском, Наровчатском районах», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала эпидсезона было подтверждено 14 случаев гриппа.

Специалисты отмечают, что лучшей профилактикой гриппа является вакцинация. По состоянию на 9 января привито более половины населения региона.


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