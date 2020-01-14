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В доме на Южной поляне рушится потолок — пензячка

14 января в 09:57 206 просмотров

Жительница Пензы рассказала в Сети об ужасном состоянии потолка в собственной квартире.

Женщина уточнила, что речь идет о доме № 113 по улице Калинина. Она опубликовала фотографии разрушающегося потолка в группе соцсети «ВКонтакте».

«Осыпался потолок и лопнуло перекрытие. МУП Первомайского района не реагирует, аварийка разводит руками», — написала пензячка.

Судя по кадрам, деревянное перекрытие разбухло и потрескалось. Хозяйка квартиры подставила тазик, чтобы вода с крыши стекала туда.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы ведомства присылают официальные ответы.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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