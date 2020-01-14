Школьников будут учить контролировать эмоции

В 2020 году в восьми пилотных регионах страны пройдет апробация программы по развитию социально-эмоциональных навыков у школьников.

Как сообщает ТАСС, программу намерено разработать Министерство просвещения Российской Федерации. Ее реализация поможет воспитать эмоционально зрелую личность. Дети смогут контролировать свои негативные эмоции и распознавать их у других.

В каких именно регионах запустят пилотный проект, пока не уточняется.

Кроме того, директорам учебных заведений напоминают, что необходимо проводить работу по выявлению и решению проблем детей, создавать условия для разрешения конфликтов «на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии».

По данным минпросвещения, в настоящее время в школах страны работают более 25000 психологов. Перед регионами стоит задача повышать их число, а также квалификацию.