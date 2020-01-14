Закрытие новогодней кампании в Пензе
Фестиваль «Спасские вечера» 11 января в Пензе
В Пензе впервые будет запущено мобильное приложение управляющей компании
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев
В России хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
Путин поручил избавить врачей от уголовного наказания за утрату наркопрепаратов
В России на зарубежные лекарства для детей выделят 22 млн руб
У российских учителей изменится система оплаты труда
Россиянам поднимут цены на сотовую связь
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Российские чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице
Интернет-магазины протестировали упрощенную систему оплаты товаров
В России создадут перечень востребованных должностей для педагогов

Школьников будут учить контролировать эмоции

14 января в 10:07 126 просмотров

В 2020 году в восьми пилотных регионах страны пройдет апробация программы по развитию социально-эмоциональных навыков у школьников.

Как сообщает ТАСС, программу намерено разработать Министерство просвещения Российской Федерации. Ее реализация поможет воспитать эмоционально зрелую личность. Дети смогут контролировать свои негативные эмоции и распознавать их у других.

В каких именно регионах запустят пилотный проект, пока не уточняется.

Кроме того, директорам учебных заведений напоминают, что необходимо проводить работу по выявлению и решению проблем детей, создавать условия для разрешения конфликтов «на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии».

По данным минпросвещения, в настоящее время в школах страны работают более 25000 психологов. Перед регионами стоит задача повышать их число, а также квалификацию.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...