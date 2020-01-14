Пензенская область уверенно сохраняет позиции в списке регионов с высокой устойчивостью

Регион сохранил индекс, соответствующий высокой устойчивости, — 7,3, заняв шестую позицию в списке субъектов.

Регион по итогам 2019 года отмечен в числе лидеров по целому ряду направлений. В частности, Пензенская область в третий раз стала лидером по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Кроме того, субъект — на первом месте в округе по темпам роста объемов производства скота и птицы на убой в живом весе и на третьем — по России, мы — в списке лидеров в ПФО по урожаю сахарной свеклы (второе место по валовому сбору) и подсолнечника (первое место по урожайности культуры). Также Пензенская область занимает лидирующие позиции в стране по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель, регион — в топ-10 лучших в России по темпам ввода жилья.

Согласно мониторингу основных событий социально-политической жизни регионов, который подготовил фонд «Петербургская политика» за декабрь, Пензенская область также занимает хорошие позиции в списке других субъектов округа. Среди наиболее ярких позитивных событий, которыми отметился регион, — открытие в Богословке с участием губернатора Ивана Белозерцева коттеджного поселка «Новые берега» для людей с ограниченными возможностями здоровья, подписание декларации о социально-экономическом сотрудничестве между облправительством и руководителями промышленных предприятий, открытие в Пензе нового производственного корпуса компании «Моторные технологии», а в селе Оленевка — завода по производству картофельного крахмала.

Учитывая тот факт, что в Пензенской области вновь наступает «высокий политический сезон» и впереди — выборы губернатора, вполне логично, что тема рейтингов будет активно муссироваться аналитиками и политологами. Но стоит отметить, что прямым доказательством эффективного управления регионом являются успешная реализация национальных проектов, инициированных президентом страны, рост промышленных и сельскохозяйственных показателей, положительная динамика по ряду важных для экономики направлений, а также работа по созданию комфортной среды для жителей субъекта.