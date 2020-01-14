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Иван Белозерцев оценил ход реконструкции Оборонительного вала

14 января в 10:24 126 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев осмотрел объекты на улицах Кирова и Белинского в Пензе.

В пресс-центре облправительства напомнили, что по проекту, крепостной вал, реконструкция которого идет на ул. Кирова, будет вписан в единое пространство со смотровой площадкой, памятником Лермонтову, историческими зданиями на улице Белинского и лестницей, ведущей от Спасского кафедрального собора к Спасо-Преображенскому монастырю.

Иван Белозерцев сделал несколько поручений ответственным за работы, в том числе — по благоустройству площадки. В частности, губернатор предложил разместить на внешней стороне конструкции, которая ее огораживает, информацию об истории Пензы и объектах реконструкции.

«Нужно, чтобы было красиво и емко — фотографии и текст, в единой стилистике. Не очень хорошо, когда люди едут по одной из центральных улиц города и видят не только главный собор Пензы, но и забор, который пейзаж никак не украшает», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что даже во время реконструкции нельзя допускать, чтобы исторический центр города имел неприглядный вид.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/208255/

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