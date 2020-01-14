Пензенские школьники могут получить грант в 125 тыс руб

Пензенские ученики, которые отличились в области математики, информатики и цифровых технологий, могут получить грант.

В пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что утверждены правила предоставления и выплаты грантов школьникам. Гранты предоставляются в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Отмечается, что на единовременную выплату в 125 тысяч рублей могут претендовать ученики до 18 лет.

В пресс-службе мэрии уточнили, что критериями отбора претендентов на гранты станут достижения в учебе, подтвержденные дипломами победителей или призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение.

Предполагается, что в 2020 году деньги получат 850 школьников. Гранты будут предоставляться в электронном виде через портал госуслуг.

О том, как подать заявку, можно узнать здесь.