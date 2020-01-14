В Сети сообщили о серьезной аварии в Кузнецке

В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» пользователи рассказали о ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла в городе Кузнецке Пензенской области.

Как сообщил автор поста, машины столкнулись на улице Октябрьской в районе ПТУ. Он написал об этом вечером 13 января.

На размещенных фото видно, что дорогу не поделили иномарка и ВАЗ-2114. Больше всего досталось отечественной легковушке, похоже, что удар пришелся на левую сторону.

«Все живы, слава Богу», — отметил пользователь Камиль Кулахметов.

Местные жители прокомментировали пост. По их словам, в данном месте часто происходят аварии.

«Там всегда носятся. Светофоров нет, единственное препятствие — это лежачие полицейские у школы», — написала подписчица группы Надежда Авдеева.

Официальной информации о произошедшем нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными, не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и интервал.