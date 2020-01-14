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Россиян зимой ожидают новые температурные рекорды

14 января в 11:52 208 просмотров

Синоптики спрогнозировали в стране новые температурные изменения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Один из самых заметных перепадов ожидается 16 января. Метеорологи полагают, что столбики термометров поднимутся до пяти градусов тепла в центральной части страны.

Ниже нуля температура за зиму еще опустится, но до нормы погода так и не дотянет. Специалисты отметили, что весной морозов тоже не будет. Март и апрель, скорее всего, станут более теплыми, чем обычно.

«К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21−22 градуса. Все как положено», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалисты считают, что вряд ли аномально теплая зима станет нормой. Градус повысится, но холода, в том числе и в следующем году, вполне возможны.


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