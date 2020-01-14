В библиотеке Пензы пройдет увлекательная суббота

В 11:00 для детей 9−10 лет пройдет сеанс book-фитнеса. Ребятам предстоит вспомнить героев литературных произведений по предметам гардероба, проверить силу своей эрудиции в разных отраслях знаний, принять участие в поэтическом стендапе.

В это же время для малышей 4−5 лет начнется час проникновенного чтения. В уютной обстановке они познакомятся с добрыми историями, пройдут увлекательный путь вместе с героями книг, примут участие в игровой программе.

В 11:40 начнется мастер-класс «Зимняя мастерская», рассчитанный на возраст 5−10 лет.

С 11:00 до 12:30 для родителей организуют «Книжный чай», также запланирована виртуальная экскурсия. В 13:00 для подростков и молодежи начнется эмпати-пати с просмотром короткометражного кино, обсуждения увиденного и прочитанного.

Также в этот день в библиотеке можно будет поиграть в интеллектуальные настольные игры.

Записаться на детские мероприятия можно по телефону 59−50−18. Вход для всех — свободный. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.