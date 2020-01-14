В России увеличилось число банкротов

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57, сообщают «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов и вовсе достигло 1,15 млн. Большинство дел инициировали сами граждане, и лишь малую долю — конкурсные кредиторы и налоговая служба. В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем.

Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд рублей. Основная причина — отсутствие у должника имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

Эксперты видят причины роста показателя в том, что заемщики лучше информированы о возможности легального избавления от долгов. Влияет на ситуацию и повышающаяся закредитованность населения.