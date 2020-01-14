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Губернатор поможет пензенцу купить тренажеры для детей-инвалидов

14 января в 12:36 48 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал проект молодого учителя и тренера Антона Воронкова по оснащению центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пензенец обратился к главе региона через соцсеть «ВКонтакте». Он рассказал, что занимается физкультурой с детьми-инвалидами. Антон Воронков открыл Центр инновационного спорта в Пензе и Заречном, группы посещают дети от трех до 12 лет. Для развития центра нужно оборудование, сообщает пресс-центр облправительства.

«Я готов заниматься с детьми физкультурой, чтобы в дальнейшем, когда они приходят в детские сады и школы, они комфортнее себя чувствовали. Работать с такими ребятами я могу бесплатно, силы и желание для этого у меня есть», — пояснил педагог.

Он попросил Ивана Белозерцева помочь с приобретением тренажеров, которые помогут развить потенциал детей.

«Потребность в реабилитации инвалидов очень большая, я хочу вас поддержать. Спасибо вам за активную позицию. Мы обязательно поможем», — сказал губернатор.

Он также поручил зампреду правительства области Олегу Ягову познакомить мужчину с деятельностью пензенской школы № 27, которая входит в число российских лидеров по инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/208256/

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