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В мэрии Пензы обсудили план работ на предстоящий год

14 января в 12:40 50 просмотров

14 января мэр Пензы Андрей Лузгин провел совещание, на котором обсудил с чиновниками план работы органов местного самоуправления на ближайшую перспективу.

В 2020 году в Пензе предстоит реализовать несколько масштабных мероприятий: построить детский сад на улице Турищева, дом для переселения граждан из аварийного жилья в Заводском районе, завершить возведение школы в эко-квартале Арбеково, отремонтировать восемь внутридворовых территорий, провести работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проложить новые сети водоснабжения и водоотведения в отдаленных районах города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Андрей Лузгин нацелил коллег на своевременную подготовку и четкое соблюдение сроков по всем проектам.

«Не откладывайте разработку проектной документации по тем объектам, на которые она еще не готова. Основная часть средств предусмотрена, начинайте аукционы по определению подрядных организаций. Чем быстрее проведем процедуры, тем раньше компании смогут выйти на объекты», — сказал он.

Кроме того, продолжаются работы, которые были начаты в прошлом году. Так, по проекту реконструкции Бакунинского моста выполняется устройство буронабивных свай подпорной стенки на правом берегу реки Суры, ведутся мероприятия по сооружению третьей и четвертой опор.

В графике идет и реконструкция фонтана. В настоящее время готово основание под его чашу, проведено бетонирование стен коридора и насосной, идет устройство их гидроизоляции. Также рабочие занимаются внутренней системой водоснабжения. Кроме того, идет разборка подпорных стенок.

На общественной территории между улицами К. Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской завершается монтаж наружного освещения и устройство перильного ограждения. На стройплощадке школы в Арбеково подрядчик осуществляет бетонирование стен подвальных помещений и перекрытий.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_/

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