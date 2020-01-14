Пензенцы могут получить 60 тыс руб за талисман переписи

Жителям Пензенской области предлагают принять участие в национальном конкурсе (18+) на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года.

Прием работ начался 14 января. Автор лучшего талисмана получит 60 тысяч рублей.

Талисманом может стать любой объект, например, человек, животное, растение или предмет. Работы должны быть оригинальными, а не скопированными откуда-либо. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020.

Талисман победителя будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи, сообщили в Пензастате.

Прием работ завершится в 12 часов 10 февраля. Лучшего будут выбирать с помощью голосования, которое стартует 11 февраля. Участие в конкурсе могут принять жители региона, которым уже исполнилось 18 лет. Подробности можно узнать на сайте ВПН-2020.

Напомним, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.