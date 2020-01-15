Какие пензенские дома культуры отремонтируют в 2020 году

В Пензенской области в 2020 году продолжат ремонтировать муниципальные учреждения культуры. Какие ДК ждет обновление, сколько средств на это потратят и как преобразились сельские культурные объекты в 2019-м?

По информации пресс-службы регионального минкультуры, в этом году планируется начать капитальный ремонт не менее 10 ДК. Из них три будут реконструированы на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета: всего на эти цели будет заложено 15,7 млн рублей, из них 14,5 — федеральные деньги. В частности, планируется отремонтировать:

— благодатский сельский дом культуры Кузнецкого района;

— сельский дом культуры села Салтыково Земетчинского района;

— индерский библиотечно-досуговый центр в Сосновоборском районе.

В рамках региональной программы капремонта и реконструкции муниципальных учреждений культуры будут выделены субсидии из бюджета региона в размере 50 млн рублей следующим районам: Нижнеломовский, Лопатинский, Лунинский, Пачелмский, Сосновоборский.

За 2019 год на территории Пензенской области в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом, отремонтировали 19 домов культуры. Из них 16 — по региональной программе, три — по федеральной. Кроме того, был построен ДК в селе Решетино Пачелмского района на 150 посадочных мест.

В частности, в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма РФ» завершен капитальный ремонт на трех объектах:

— Башмаковский район — МБУК «Тимирязевский сельский дом культуры (СДК)» (5,7 млн руб. из них 5,2 млн — из федерального бюджета);

— Городищенский район — библиотечно-досуговый центр в селе Чаадаевка (6 млн руб.: 5,44 млн — федеральный бюджет, 573 тыс. — областной);

— Пензенский район — Мичуринский поселенческий центр культуры и досуга (5,15 млн руб., из них 4,66 млн — федеральный бюджет, 491 тыс. — региональный).

В рамках региональной программы осуществлялся ремонт и реконструкция 16 сельских домов культуры в Башмаковском, Земетчинском, Шемышейском, Вадинском, Белинском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Спасском районах. На эти цели заложено 100 млн рублей.

Информация предоставлена пресс-секретарем министерства культуры Пензенской области Алексеем Сазоновым