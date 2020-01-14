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Убили и оставили в подъезде. В Заречном жестоко расправились мужчиной

14 января в 13:34 136 просмотров

В городе Заречном Пензенской области 45-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 7 на 8 января зареченец выпивал дома со своим 40-летним знакомым. Мужчины поссорились, гость схватил нож, однако хозяин жилища отобрал его и несколько раз вонзил в оппонента, а после начал сдавливать ему шею. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник решил инсценировать его самоубийство.

Утром 8 января мужчина вытащил тело на лестничную площадку подъезда и оставил его там. Мертвого обнаружила соседка, она вызвала полицейских.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 40-летнего мужчины наступила от механической асфиксии при сдавливании органов шеи», — уточнили в пресс-службе.

Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

В пресс-службе областного УМВД добавили, что погибший за несколько дней до убийства освободился из спецприемника и искал, где выпить. Так он оказался в квартире, которую арендовал подозреваемый.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МВД по Пензенской области

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