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Семьям с детьми будет проще рефинансировать ипотеку

14 января в 13:56 82 просмотра

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми, сообщает телеканал «360».

Законопроект предложила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что сейчас банки предлагают пониженные ставки ипотечных кредитов. Для жителей Дальнего Востока, у которых в семье родился второй ребенок, ставка снижена до 2%, в остальных регионах — до 6%. В этих условиях, как отметила депутат, семьи обращаются в банки за получением новых кредитов под более низкий процент для погашения старых.

По словам Ирины Яровой, сложности возникают с оформлением залога на нового кредитора. Трудности начинаются в момент, когда нужно получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилья, которое приобретается за счет материнского капитала. Автор отметила, что на практике часто это сделать невозможно.

Отмечается, что благодаря законопроекту будет упрощен процесс рефинансирования ипотечных кредитов. Ирина Яровая добавила, что президент Владимир Путин уже поддержал ее инициативу.


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