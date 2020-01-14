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Пензенец возмущен постоянным пробкам на дублере ул. Окружной

14 января в 14:19 194 просмотра

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства о ежедневном заторе, который образуется на дублере улицы Окружной из-за светофора.

«На дублере ул. Окружной на пересечении с ул. Мира при движении в сторону Южной поляны каждое утро — полуторакилометровые пробки. Когда уже правильно настроят светофор? Достаточно уменьшить зеленый свет для машин, движущихся по пересечению дублера, раза в два — с текущих 26 секунд до 12−13, ведь по этой дороге за светофор проезжает две-три машины. Остальное время просто горит «зеленый» и никто не едет», — написал мужчина.

Также он предложил расширить дорогу для тех, кто поворачивает в сторону ул. Мира. Информагентство направит инициативу пензенца в мэрию.

Напомним, жители региона могут обращаться с проблемами в «Жалобную книгу» информагентства. На все вопросы ведомства присылают официальные ответы.

Фотография: фото автора жалобы

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