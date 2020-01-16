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В Пензенской области появится еще 6 площадок для сдачи норм ГТО

16 января в 08:14 202 просмотра

Спортивные площадки для сдачи норм ГТО появятся в 2020 году еще в шести районах Пензенской области.

Заниматься на уличных тренажерах и готовиться к сдаче норм ГТО смогут в Земетчинском, Кузнецком, Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Сердобском районах. Площадки установят в рамках регионального проекта «Сорт — норма жизни» одноименного федерального проекта, который реализуется по нацпроекту «Демография», инициированному президентом страны.

Об этом сообщил начальник отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры минспорта Пензенской области Павел Судариков.

«В первом-втором квартале пройдут централизованные торги, в них будут участвовать сразу несколько субъектов. По их итогам определится одна организация, которая будет осуществлять поставку», — сказал он.

Перечень оборудования, которое входит в комплект для сдачи ГТО, утвержден приказом Минспорта.

В 2019 году было сделано 11 площадок для сдачи норм ГТО, они появились в Заречном, Кузнецке, Башмаковском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Мокшанском, Пензенском и Шемышейском районах. Ранее мы писали, что на оборудование направили 35 млн 468 тыс. рублей.


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