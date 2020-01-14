Иван Белозерцев занял 12 место в российском рейтинге губернаторов-блогеров

Глава Пензенской области Иван Белозерцев в годовом рейтинге занял 12 место в топ-20 российских губернаторов-блогеров. Исследование подготовила «Медиалогия» по итогам января-декабря 2019-го.

Индекс пензенского губернатора — 610. Самым цитируемым стал пост Ивана Белозерцева в Twitter о намерении инвестора построить в регионе завод по изготовлению кошерной продукции.

В годовом топ-20 глав регионов-блогеров губернатор Пензенской области отмечен впервые, причем его позиции, по сравнению с большинством новичков, весьма весомые.

Первое место в списке занял глава Москвы Сергей Собянин (6 834,9), второе — президент Чечни Рамзан Кадыров (5 897,6), на третьей строчке — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (2 399,2).

«В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ», — отмечают авторы исследования.

Губернатор Пензенской области за последний год действительно проявляет большую активность в соцсетях. В «Инстаграм» он регулярно размещает посты, сториз, отвечает на комментарии пользователей. В преддверии Нового года провел прямой эфир в «Одноклассниках», в рамках которого ответил на вопросы пользователей. Кстати, по данным «Черного куба», аккаунт губернатора в этой соцсети стал одним из самых живых среди страничек руководителей субъектов РФ.