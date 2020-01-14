Стало известно, когда пензенские школьники будут сдавать ЕГЭ

В Минюсте страны зарегистрировали совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора, которые утверждают расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что ЕГЭ в 2020 году традиционно будет проходить в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Первый период начнется с экзаменов по географии и литературе, а основной — с экзаменов по географии, литературе и информатике.

Девятиклассники будут сдавать ОГЭ в досрочный период с 21 апреля по 16 мая, в основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 4 по 18 сентября.

С подробным расписаниями ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ можно ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ и ГИА-9. Отмечается, что сдать ЕГЭ в другие сроки можно только при наличии уважительных причин, например, болезни или иных серьезных обстоятельств, которые должны быть подтверждены соответствующей справкой.