В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам

В Пензе стартуют соревнования по лыжным гонкам, в которых примут участие спортсмены региона.

Чемпионат, а также второй этап Кубка Пензенской области по лыжным гонкам стартуют 18 января. В нем примут участие несколько групп спортсменов: мужчины, женщины, юниоры и юниорки. В течение двух дней они проедут дистанции в 3, 5 и 10 км свободным стилем, 3, 5, 10 и 15 км классическим стилем.

Кроме того, в этот день начнется первенство региона, в котором примут участие юноши и девушки по возрастным группам, в том числе — младше 14 лет.

Победителей и призеров спортивных соревнований наградят медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования состоятся 18 и 19 января на стадионе «Снежинка» в Пензе. Заезды начнутся с 11:00.

Возрастные ограничения на спортивные мероприятия — 0+.