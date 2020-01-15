Закрытие новогодней кампании в Пензе
Список поликлиник Пензенской области с «открытыми регистратурами»
В Пензе впервые будет запущено мобильное приложение управляющей компании
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ
Губернатор поддержал проект помощи детям-инвалидам
Пензенские бильярдисты вернулись из Казани с наградами первенства России
Губернатор поручил построить крытый каток в Арбеково
В «Зимних забавах» поучаствовало более 12000 пензенцев
В Пензе пройдут летние сельские спортивные игры
Пензенский студент завоевал «золото» Кубка России
В Пензе 12 января состоится турнир по всестилевому каратэ
Хоккейная молодежь Пензы скрестила клюшки в Спутнике
Пензенцев приглашают на спортивные состязания на пл. Ленина

В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам

15 января в 04:08 150 просмотров

В Пензе стартуют соревнования по лыжным гонкам, в которых примут участие спортсмены региона.

Чемпионат, а также второй этап Кубка Пензенской области по лыжным гонкам стартуют 18 января. В нем примут участие несколько групп спортсменов: мужчины, женщины, юниоры и юниорки. В течение двух дней они проедут дистанции в 3, 5 и 10 км свободным стилем, 3, 5, 10 и 15 км классическим стилем.

Кроме того, в этот день начнется первенство региона, в котором примут участие юноши и девушки по возрастным группам, в том числе — младше 14 лет.

Победителей и призеров спортивных соревнований наградят медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования состоятся 18 и 19 января на стадионе «Снежинка» в Пензе. Заезды начнутся с 11:00.

Возрастные ограничения на спортивные мероприятия — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...