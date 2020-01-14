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В Пензенском ЗАГСе назвали красивые свадебные даты 2020 года

14 января в 15:55 270 просмотров

В Instagram-аккаунте управления ЗАГС Пензенской области опубликовали красивые даты для свадеб в 2020 году.

Судя по посту, в этом году лидирует число 20.

«Особый спрос для регистраций браков выпадает на 20.02.20 и 20.08.20, несмотря на то, что это четверг. Учитывая пожелания пензенцев, территориальные отделы ЗАГС готовы зарегистрировать браки в эти дни, хотя они являются неприемными», — говорится в сообщении.

Так, пензенцы могут расписаться:

— 20.02.2020 (четверг);
— 29.02.2020 (суббота — один раз в четыре года);
— 20.03.2020 (пятница);
— 20.05.2020 (среда);
— 06.06.2020 (суббота);
— 20.06.2020 (суббота);
— 07.07.2020 (вторник);
— 08.07.2020 (среда — День любви, семьи и верности);
— 08.08.2020 (суббота);
— 20.08.2020 (четверг);
— 09.09.2020 (среда);
— 10.10.2020 (суббота);
— 20.10.2020 (вторник);
— 20.11.2020 (пятница);
— 12.12.2020 (суббота).

В пресс-службе управления уточнили, что зарегистрировать союз можно только спустя месяц и не позднее года после подачи заявления. Отмечается, что молодожены 2020 года уже сейчас могут забронировать красивую дату для свадьбы на портале госуслуг.


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