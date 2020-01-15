Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ

Четыре последних сезона хоккеисты пензенского «Дизеля» никак не могли решить поставленную перед ними задачу, которая ранее для них представлялась простенькой до безобразия.

Регулярно сменялся тренерский штаб, происходили масштабные изменения и в игровом составе, который все это время выглядел вполне себе боеспособным. Одно оставалось неизменным — сезон ограничивался регулярной частью чемпионата ВХЛ, по факту завершаясь для них уже в феврале. Сумеют ли «желто-синие» выполнить поставленную перед ними задачу на сей раз, или пятый год подряд пензенская команда окажется за бортом плей-офф?

Структура чемпионата ВХЛ в текущем сезоне претерпела существенные изменения. С позиции экономии (что немаловажно, учитывая то, что по большей части «Дизель» финансируется за счет областного бюджета) пензенский клуб они коснулись в незначительной степени — поездок в Китай, Казахстан, Узбекистан и самые дальние российские закоулки «вышки» избежать не удалось. А вот с чисто спортивной точки зрения, как показывает ход чемпионата, для «Дизеля» они во многом оказались на руку.

По новой формуле, команды ВХЛ проводят в «регулярке» неравнозначное количество игр с разными соперниками. С одними приходится «бодаться» по четыре игры, с другими проводятся по две встречи, а свидание с иными ограничиваются одним матчем. И так уж получилось, что средний уровень команд двух дивизионов, которые условно можно отнести к восточным, оказывается выше условно западных команд. По крайней мере, если ориентироваться на сложившееся турнирное положение и результаты прошедших уже противостояний «западников» и «восточников». А «Дизель» оказался в одном из западных дивизионов, что свело его противоборство с восточными командами к минимуму.

Календарный 2019 год пензенская команда завершила на третьем месте в своем дивизионе и на восьмой позиции в конференции — приграничной, которая дает право после окончания регулярной части чемпионата выступить в плей-офф. А в начале января 2020 года сезон для «желто-синих» продолжился двумя матчами с самарским ЦСК ВВС и аналогичным количеством игр с тольяттинской «Ладой». Как раз с теми командами, с которыми «Дизелю» волей составителей календаря выпало в «регулярке» проводить наиболее возможное количество встреч.

Начался 2020-й год для «дизелистов» за здравие. Одержаны три победы в четырех матчах, а единственное поражение случилось за пределами основного времени, что дало дополнительный балл. Завершилось четырехматчевое противостояние «желто-синих» с командами из Самарской области победой над «Ладой» при восьми заброшенных и одной пропущенной шайбах. Что весьма унизительно для титулованного тольяттинского клуба, который на данный момент является лидером своего дивизиона.

Однако столь убедительное начало года отнюдь не означает относительно безоблачного ближайшего будущего «Дизеля» в борьбе за место в плей-офф. Да, в этих играх удалось подправить многие свои статистические показатели. Но по реализации большинства «Дизель» по-прежнему находится в рядах худших клубов всей лиги. И, несмотря на довольно сносный показатель по количеству пропущенных шайб, оборонительные порядки пензенской команды зачастую напоминают больше не неприступную крепость, а проходной двор.

Восьмое место в конференции 1 за «Дизелем» пока сохраняется. Но разрыв с ближайшими преследователями незначителен. Календарь оставшихся игр в «регулярке» у пензенской команды может показаться менее сложным, чем у основных соперников. Но «желто-синие» в нынешнем сезоне выступают весьма весело. Они приучили своих болельщиков к тому, что могут обыграть любую топовую команду «вышки», свидетельством чего являются исходы игр с той же «Ладой», тюменским «Рубином», питерским «Динамо», альметьевским «Нефтяником» и нефтекамским «Торосом». В тоже время «желто-синие» запросто могут отдать свои «дежурные» очки любому аутсайдеру.

Если не все, то многое в судьбе «Дизеля» образца нынешнего сезона может проясниться в следующей домашней серии, стартующей в ближайшую субботу. В двух матчах из трех пензенской команде предстоит принять непосредственных конкурентов. Но окончательно все вопросы могут быть сняты лишь в середине февраля. Тогда же, возможно, решится и вопрос дальнейшего пребывания в «Дизеле» в качестве главного тренера Алексея Ваулина. За последние несколько лет он оказался первым специалистом на этом посту, которому, несмотря на нерешенную сезонную задачу, руководители пензенского клуба решили предоставить второй шанс.

Сергей Зимин