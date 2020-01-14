Сергей Пенкин признался, что имеет 1000 пар обуви

Ведущий Иван Ургант спросил у певца, правда ли, что у него огромное количество обуви.

«Я точно не считал. Но где-то около тысячи. Есть примерно десять пар, которые изготовила специально для меня итальянская фирма. На них написано: «Сергей Пенкин», — поделился он.

Артист отметил, что они очень необычные: внизу — как кроссовки, а сверху — как ковбойские сапоги. Сделаны из крокодиловой кожи.

Также Сергей Пенкин рассказал, как отпраздновал Новый год, о чудесах и многом другом. Он посоветовал всем увидеть новогоднюю Москву, так как она очень красива.

Напомним, Сергей Пенкин озвучил снеговичка по имени Олаф из популярного мультфильма «Холодное сердце» (6+). В этом образе на передаче он порадовал зрителей песенкой про лето.