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Сергей Пенкин признался, что имеет 1000 пар обуви

14 января в 16:09 174 просмотра

На «Первом канале» в выпуске № 1228 передачи «Вечерний Ургант» (16+) принял участие композитор, актер, певец, уроженец города Пензы Сергей Пенкин.

Ведущий Иван Ургант спросил у певца, правда ли, что у него огромное количество обуви.

«Я точно не считал. Но где-то около тысячи. Есть примерно десять пар, которые изготовила специально для меня итальянская фирма. На них написано: «Сергей Пенкин», — поделился он.

Артист отметил, что они очень необычные: внизу — как кроссовки, а сверху — как ковбойские сапоги. Сделаны из крокодиловой кожи.

Также Сергей Пенкин рассказал, как отпраздновал Новый год, о чудесах и многом другом. Он посоветовал всем увидеть новогоднюю Москву, так как она очень красива.

Напомним, Сергей Пенкин озвучил снеговичка по имени Олаф из популярного мультфильма «Холодное сердце» (6+). В этом образе на передаче он порадовал зрителей песенкой про лето.

Фотография: скриншоты - https://www.youtube.com/watch?v=ygfyXm39A_s

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