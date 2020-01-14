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Для россиян предложили ввести новые запреты на использование пиротехники

14 января в 16:34 102 просмотра

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил в МЧС России предложение о запрете использования пиротехники вблизи жилых домов и больниц.

Парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц, сообщает RT.

Депутат отметил, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, что вполне может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.

В соответствии с действующим законодательством применять пиротехнические изделия нельзя внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, на территориях национальных парков, заказников, заповедников, кладбищ, а также во время проведения митингов и демонстраций.

Ранее информагентство рассказывало пензенцам, как выбрать безопасную пиротехнику. Узнать об этом подробнее можно здесь.


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