Для россиян предложили ввести новые запреты на использование пиротехники

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил в МЧС России предложение о запрете использования пиротехники вблизи жилых домов и больниц.

Парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц, сообщает RT.

Депутат отметил, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, что вполне может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.

В соответствии с действующим законодательством применять пиротехнические изделия нельзя внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, на территориях национальных парков, заказников, заповедников, кладбищ, а также во время проведения митингов и демонстраций.

Ранее информагентство рассказывало пензенцам, как выбрать безопасную пиротехнику. Узнать об этом подробнее можно здесь.