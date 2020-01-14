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Жительница Воронежа выкинула из купе грудную дочь

14 января в 16:38 80 просмотров

Сотрудники транспортной полиции Новороссийска сняли с поезда пассажиров.

Установлено, что 36-летняя жительница Воронежа ехала в купейном вагоне с гражданским супругом и двумя дочерьми, младшая — еще грудничок. Взрослые выпили, затем женщина по неясным причинам взяла малышку и бросила на лестницу между этажами вагона.

Об этом узнал начальник поезда, по его распоряжения семью высадили на ближайшей станции. Маленькую девочку госпитализировали, вторую дочь отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На место вызвали полицейских для разбирательства, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Со взрослыми провели профилактическую беседу. В отношении вороженчанки составили административный протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Женщине грозит штраф.

В настоящее время дети находятся вместе с родителями. Информация о случившемся направлена в органы системы профилактики по месту жительства.


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