Пензенские школьники могут получить грант в 125 тысяч рублей

Пензенские школьники, отличившиеся в области математики, информатики и цифровых технологий, могут получить грант.

По данным Минпросвещения РФ, гранты предоставляются в рамках федерального проекта. Кандидатами на получение 125 тысяч рублей могут стать учащиеся до 18 лет. Критериями отбора являются достижения в учебе, научно-исследовательские работы, имеющие прикладной характер.

В 2020 году получателями средств станут 850 школьников. Гранты будут предоставляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Подробности подачи заявки — на официальном сайте Правительства Российской Федерации, пишет пресс-служба администрации Пензы.