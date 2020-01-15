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Пензенские школьники могут получить грант в 125 тысяч рублей

15 января в 04:25 144 просмотра

Пензенские школьники, отличившиеся в области математики, информатики и цифровых технологий, могут получить грант.

По данным Минпросвещения РФ, гранты предоставляются в рамках федерального проекта. Кандидатами на получение 125 тысяч рублей могут стать учащиеся до 18 лет. Критериями отбора являются достижения в учебе, научно-исследовательские работы, имеющие прикладной характер.

В 2020 году получателями средств станут 850 школьников. Гранты будут предоставляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Подробности подачи заявки — на официальном сайте Правительства Российской Федерации, пишет пресс-служба администрации Пензы.


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