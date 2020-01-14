Жительница Пензенской области не смогла «отмазать» сына от наказания

52-летнюю жительницу Башмаковского района Пензенской области подозревают в покушении на взятку полицейскому. Возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что сельчанка явилась в участок, чтобы заступиться за сына. На парня собирались составить протокол по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения.

«Женщина попыталась дать 15 тысяч рублей начальнику отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Но дать взятку не получилось, женщину задержали на месте. Деньги изъял следователь.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.