Жительница Пензенской области не смогла «отмазать» сына от наказания

Следствие установило, что сельчанка явилась в участок, чтобы заступиться за сына. На парня собирались составить протокол по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения.
«Женщина попыталась дать 15 тысяч рублей начальнику отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Но дать взятку не получилось, женщину задержали на месте. Деньги изъял следователь.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.