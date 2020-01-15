В пензенском ЗакСобре наградили строителей за реконструкцию здания

Как сообщает пресс-служба ЗакСобра, благодарность строителям выразил спикер парламента Валерий Лидин. Он напомнил о том, что уникальное строение было возведено в 1796 году, и за все это время серьезные строительные работы на объекте проводили лишь дважды.

«Наше здание является историческим памятником. Его необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. К его реставрации в прошлом году мы пригласили Льва Ходоса, который, как и 11 лет назад, стал автором проекта. Обновленный парламент стал первым завершенным объектом в архитектурном ансамбле, который будет возведен в центре Пензы после окончания строительства Спасского кафедрального собора, реконструкции крепостного вала и устройства видовой лестницы», — отметил председатель парламента.

Валерий Лидин вручил научному руководителю авторского надзора «Архитектурной мастерской Л. М. Ходоса» Почетную грамоту Законодательного Собрания. За добросовестный труд, активное участие в восстановлении памятника истории и культуры «Здание Дворянского собрания» руководителей строительных компаний отметили благодарностями.

Напомним, ранее информагентство публиковало большой материал об историческом здания. Совершить виртуальную экскурсию по нему можно ЗДЕСЬ.