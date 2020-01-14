Центробанк поднял курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 15 января.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 60,9474 руб. до 61,4140 руб., курс евро — с 67,8162 руб. до 68,4213 руб.

Золото будет стоить 3 050,51 рублей за грамм, серебро — 35,51, платина — 1 911,32, палладий — 4 239,26.