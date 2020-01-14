Губернатор рассказал пензенцам о герое Сурского края Иване Аляпкине

Пост глава региона разместил в рамках проекта, участники которого рассказывают о подвигах жителей Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.
«Иван Аляпкин из города Спасска, Герой Советского Союза. В 1943 году в бою у хутора Орлово экипаж танка старшины Аляпкина уничтожил два орудия, пять пулеметных точек и много фашистов. Несмотря на ранение, вывел подбитый танк с поля боя и спас раненого командира», — написал Иван Белозерцев.
#ГероиСурскогокрая Иван Аляпкин из г. Спасска, Герой Советского Союза. В 1943 г. в бою у хутора Орлово, экипаж танка старшины Аляпкина уничтожил 2 орудия, 5 пулемётных точек, много фашистов. Несмотря на ранение, вывел подбитый танк с поля боя и спас раненого командира #АмыизПензы pic.twitter.com/mKL72TvMGa— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 14 января 2020 г.
Напомним, губернатор сообщил о старте проекта 10 января. Посты Ивана Белозерцева пользователи поддерживают лайками и репостами.