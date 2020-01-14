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Губернатор рассказал пензенцам о герое Сурского края Иване Аляпкине

14 января в 17:01 90 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился на своей странице в соцсети Twitter историей о Герое Советского Союза.

Пост глава региона разместил в рамках проекта, участники которого рассказывают о подвигах жителей Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

«Иван Аляпкин из города Спасска, Герой Советского Союза. В 1943 году в бою у хутора Орлово экипаж танка старшины Аляпкина уничтожил два орудия, пять пулеметных точек и много фашистов. Несмотря на ранение, вывел подбитый танк с поля боя и спас раненого командира», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, губернатор сообщил о старте проекта 10 января. Посты Ивана Белозерцева пользователи поддерживают лайками и репостами.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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