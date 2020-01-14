Сердобский пенсионер потерял деньги после звонков незнакомцев

75-летний житель Сердобского района Пензенской области написал заявление в полицию после того, как его обманули неизвестные.

Мужчине позвонили и сообщили, что ему полагается 166 тысяч рублей в качестве компенсации за покупку геля для суставов, который он приобрел в 2018 году. Но чтобы получить деньги, нужно перечислить 32 тысячи. Пенсионер сделал это.

«На следующий день ему позвонил неизвестный и сказал, что размер компенсации может быть увеличен до 350 тысяч рублей, для этого необходимо перевести еще 47 тысяч по прежним реквизитам», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сердобчанин выполнил все условия собеседников, но никакой компенсации так и не получил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция Пензенской области предупреждает: перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц, ни в коем случае не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и банковские счета неизвестным.