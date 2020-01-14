Пензенские омоновцы почтили память сослуживца Алексея Кувшинова (видео)

Сотрудники пензенского ОМОНа собрались на одном из городских кладбищ, чтобы вспомнить своего товарища. Старшина Алексей Кувшинов погиб в ходе первой командировки пензенских силовиков в Грозный. Это было во время первой чеченской войны.

У памяти нет срока давности. И в этот день они всегда вместе. Родные Алексея Кувшинова и сотрудники пензенского ОМОНа собираются на кладбище и вспоминают, каким он был.

«Энергичным и спортивным, поддерживал товарищей и с азартом выходил на работу. От него можно было чему-то научиться», — сказал заместитель начальник управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Алексей Кувшинов поступил на службу после армии. В декабре 1994-го, в составе группы пензенского ОМОНа, он выехал в Республику Чечня. Не было ни карт местности, ни оперативной информации. Приходилось рискуя жизнью учиться науке боя в городских условиях с хитрым и опасным противником. Смерть подстерегала на каждом шагу, и, тем не менее, по словам участников той командировки, Алексей Кувшинов всегда вызывался на самые опасные задания. В один из январских дней он находился в составе передовой группы, проводившей зачистку многоэтажки.

«Алексей определил ее местоположение и передал данные, она была уничтожена, но он не успел ее покинуть из-за снайпера. Это могло случиться с любым, но произошло с одним из наших лучших сотрудников», — рассказал председатель совета ветеранов ОМОН Пензенской области Владислав Бакулин.

Ему было присуще чувство справедливости и долга, вспоминает мама Алексея Татьяна Викторовна. Так и говорил, что если не он, то кто? Перед чеченской командировкой повредил ногу, мог остаться в Пензе.

«Сказал, что как же ребята поедут, а он нет. Вот, последний раз проводила его, а он не вернулся», — сказала она.

На могиле воина отслужили молебен. За проявленное мужество и героизм Алексей Кувшинов посмертно был награжден орденом Мужества. В состав отряда зачислен навечно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.