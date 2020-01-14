В Пензенской области практически каждый день проходят рейды по снюсам (видео)

В России продолжается борьба с распространением снюсов. На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил запретить торговлю никотиносодержащими смесями на территории всего Евразийского союза. По всей стране, в том числе и в Пензенской области, сотрудники администраций и общественники проводят рейды — магазины проверяют на предмет продажи этого вещества.

В 2019 году страну охватила повальная мода на бестабачный и бездымный снюс — пакетики для рассасывания, содержащие огромную концентрацию никотина. Особую популярность снюс набрал у подростков.

Сейчас в Пензенской области практически ежедневно проходят рейды общественников, которые проверяют, остался ли снюс на прилавках магазинов. В конце 2019-го региональный парламент принял закон о запрете его продажи несовершеннолетним, а в областном минсельхозе с руководителями сетевых торговых компаний подписали хартию о нераспространении никотиносодержащих смесей.

Масштабные проверки магазинов по всей стране начались в декабре 2019 года — после указа премьер-министра Дмитрия Медведева пресечь незаконное распространение снюса в торговых точках, в том числе в интернете. На данный момент по итогам рейдов заблокировано более 400 сайтов, а в 23 регионах принято решение запретить продажу таких смесей.

Борьбу с опасным никотиносодержащим изделием в Пензенской области начали одними из первых в стране. Против распространения снюсов выступил глава региона Иван Белозерцев.

«Главное, что эту борьбу на территории области возглавил непосредственно губернатор, и мы видели, что Законодательное Собрание и все правительство поднялось для того, чтобы защитить подростков. Эти темы нужно обязательно закрывать на законодательном уровне и идти к тому, чтобы люди вообще отказывались от никотина», — отметил главный врач Пензенской областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Сейчас найти снюсы в местах, где их продавали в 2019 году, уже нелегко. Особенно в крупных сетевых магазинах и торговых центрах. Убрали этот товар и с витрин специализированных табачных ларьков, а некоторые точки и вовсе закрылись.

«Можно сказать, что снюс почти отовсюду убрали, и сейчас его в Пензе не найти. Это большое достижение», — сказал координатор «Молодежки ОНФ» в Пензенской области Никита Светкин.

Отметим также, что с начала 2020 года в России вступил в силу ГОСТ для жевательного табака. В тексте стандарта прописаны основные требования к его составу и упаковке. Одна из целей ГОСТа — отличать жевательный табак от снюса. Это — еще один шаг в борьбе с ним. Федеральный законопроект о запрете никотиносодержащих изделий сейчас ожидает второго чтения в Госдуме, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.