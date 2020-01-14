Как подготовиться к омовению? Советы пензенских медиков (видео)

Чем ближе православный праздник Крещения Господня, тем больше разговоров о популярной в последние годы традиции купаться в ледяной воде. Ежегодно в ночь с 18 на 19 января вокруг прорубей собираются пензенцы, желающие совершить омовение. Между тем, не все знают, как соблюсти православную традицию и не навредить собственному здоровью. Своими рекомендациями с верующими поделились медики.

Совсем скоро пензенским «моржам» придется потесниться, так как приближается праздник Крещения, а это значит, что последовать их примеру захотят тысячи верующих. Небольшой опрос пензенцев подтвердил, что любителей искупаться в Крещенскую ночь — предостаточно.

Есть, как минимум, две категории людей, которым стоит не просто опасаться ночных купаний, а вовсе исключить их из своих планов на выходные. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, медики предупреждают: перед тем, как совершить тройное погружение, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. В противном случае будет высок риск спровоцировать инфаркт или инсульт. Всем остальным рекомендуют использовать оставшиеся дни на подготовку самым простым способом — закаливанием.

«Можно использовать воздушные ванны, обливаться водой или обтираться полотенцем с ежедневным понижением температуры на один-два градуса. Если сейчас начать, то как раз до Крещения можно подготовить свой организм к этой процедуре», — рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 14 Пензы Ольга Мусаилова.

Также врачи напоминают: не нужно злоупотреблять приятным ощущением тепла в теле, возникающим сразу после выхода из воды. Необходимо максимально быстро растереться сухим полотенцем и надеть теплую одежду. Это сведет к минимуму риск подхватить простуду, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.